Domenica Live, il ritorno dei Matia Bazar: «Quarant’anni e non sentirli»

Arrivano insieme nel salotto della D’Urso i Matia Bazar, capitanati da Fabio Perversi, veterano della rinnovata formazione dello storico gruppo. Da Solo Tu a Stasera che sera passando per Vacanze Romane, i Matia Bazar hanno festeggiato oggi i quarant’anni d’attività musicale.

Non sono stati pochi i cambiamenti del gruppo nel corso di questi anni, a partire dalle cantanti. Dopo Antonella Ruggero, Silvia Mezzanotte ora è il turno di Luna Dragonieri come vocalist, che con un acuto ha dato il via alle danze della celebrazione del gruppo nel salotto della D’Urso.

Tra gli auguri vip anche quelli di Iva Zanicchi, Al Bano e Pupo, tutti grandi fan dei Matia Bazar, che da anni rappresentano l’Italia all’estero. Un gruppo che ha saputo rinnovarsi e che oggi presenta una formazione decisamente inedita. La nuova line-up vede infatti protagonisti Perversi, la vocalist Dragonieri insieme alla batterista Fiamma Cardani, la bassista Paola Zadra e il chitarrista Piero Marras.

Un rilancio arrivato con il nuovo singolo Verso il punto più alto, pubblicato il 15 gennaio del 2018.

