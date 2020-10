Domenica Live, Fulvio Abbate pensa alla De Blanck: «Ho detto a mia moglie che la lascio per la contessa»

Lo scrittore Fulvio Abbate, primo eliminato del Grande Fratello Vip, ha partecipato al talk di Domenica Live. All'interno della casa Abbate aveva stretto un legame molto forte con Patrizia De Blanck e, oggi, nella trasmissione di Barbara D'Urso ha scherzato sul suo feeling speciale con la contessa: «Ho detto a mia moglie che l'avrei lasciata per sposare Patrizia, per poi andare a vivere a Saint-Vincent, comprare due levrieri afgani e iniziare una nuova vita con la contessa». Tuttavia, Fulvio Abbate è costretto ad ammettere che questa "fuga d'amore" non è destinata a diventare realtà: «Il problema è che la contessa, nello stesso momento in cui sono uscito, si è dimenticata di me».

"Per il @GrandeFratello ho fatto la cosa più abbietta che un individio possa fare: il TRENINO!" 😂 Fulvio Abbate dal confessionale del #GFVIP al salotto di #DomenicaLive pic.twitter.com/v74ouMFhAe — Domenica Live (@domenicalive) October 4, 2020

