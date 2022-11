Massimo Ranieri a Orvieto per le riprese della serie tv Mediaset “La voce che hai dentro"

Il Teatro Mancinelli, il Duomo e alcuni scorci del centro storico di Orvieto saranno parte delle ambientazioni delle riprese de “La voce che hai dentro”, la nuova serie che andrà in onda su Canale 5 e che vede protagonista Massimo Ranieri, il cantante e attore napoletano che dopo anni torna di nuovo impegnato su un set televisivo targato Mediaset.

Da martedì 15 a giovedì 17 novembre, la città di Orvieto si presterà a far dal set naturale alla fiction; nei tre giorni di set saranno coinvolte 80 persone della troupe ma anche maestranze locali quali manovali, attrezzisti e vari assistenti aggiunti per trucco, parrucco e costumi. Saranno impiegati anche diversi organizzatori di scena di massa (Osm) per gestire le circa 300 comparse che saranno utilizzate. Il campo base della produzione sarà posizionato al Palazzo del Popolo e in piazza del Popolo.

La fiction, prodotta da Lucky Red, in 8 episodi per 4 prime serate, è diretta da Eros Puglielli, scritta da Jean Ludwigg, Leonardo Valenti, Iole Masucci, Laura Sabatino, da un’idea di Massimo Ranieri e da un soggetto di serie di Jean Ludwigg e Leonardo Valenti in collaborazione con Laura Colella, Pier Paolo Piciarelli e Laura Sabatino. Nel cast figurano anche Maria Pia Calzone, Michele Rosiello, Erasmo Genzini, Giulia D’Aloia, La Niña, Gianfranco Gallo, Nando Paone e Ruben Rigillo.

“La voce che hai dentro” racconta la storia di Michele Ferrara (Massimo Ranieri), finalmente libero dopo 10 anni di carcere a Poggioreale, dove ha scontato la pena per il presunto omicidio del padre Mimmo, noto cantante e fondatore della casa discografica Parthenope Edizioni Musicali. Ora lo scopo di Michele, che ha sempre vissuto per la musica, è quello di salvare la sua famiglia e la Parthenope ma dovrà lottare per evitare che la moglie Maria (Maria Pia Calzone) e i figli Raffaele (Michele Rosiello) e Antonio (Erasmo Genzini) vendano l’amata casa discografica all’antagonista Gaetano Russo (Gianfranco Gallo). Michele, che nasconde un segreto, ha però dalla sua parte l’affetto e la fiducia della figlia Anna (Giulia D’Aloia), virtuosa del pianoforte e decisa a dimostrare l’innocenza del padre, e di Regina (La Niña), giovane e talentuosa trapper, con le quali combatterà per riportare in auge la Parthenope Edizioni Musicali e riconquistare l’affetto dei suoi.

«Dopo aver fatto da sfondo nel 2020 alla ‘La Befana vien di notte 2’ con i suoi sotterranei e nel 2021 con i suoi vicoli alla Roma Papalina de ‘Il principe di Roma’ – commenta la sindaca e assessora al Turismo, Roberta Tardani – questa volta Lucky Red ha scelto la città di Orvieto per ambientare una parte importante della fiction che segna il ritorno in tv di un artista molto amato dal pubblico come Massimo Ranieri. Un’altra importante occasione di visibilità per la nostra città, che avrà una vetrina nella prima serata di Canale 5, un’altra opportunità per l’indotto economico e professionale locale che ruota intorno alle produzioni televisive e cinematografiche».