Marta Viola, dalla partecipazione all'Eurovision alla vittoria di "Io Canto Generation": chi è la 14enne ospite oggi a Verissimo

È domenica e come ogni weekend è tempo di Verissimo. Tra interviste di coppia, rivelazioni inedite e confessioni inaspettate, moltissimi ospiti saranno nel salotto di Silvia Toffanin per raccontarsi e confidarsi. Tra questi, anche Marta Viola, vincitrice di "Io Canto Generation".

Marta Viola, chi è

Classe 2009, Marta Viola ha 14 anni. Spinta dalla madre Tiziana Porta, appassionata di musica, fin da piccola si avvicina al mondo del canto, partecipando ad un provino per lo "Zecchino d'oro" nel 2019. Vincitrice dell'ultima edizione di "Io Canto Generation", prima di partecipare al talent show di Canale 5 aveva già fatto parlare di sé, rappresentando l'Italia al Junior Eurovision Song Contest del 2019, arrivando settima. Nel programma di Gerry Scotti ha convinto giurati e pubblico grazie all'interpretazione di brani senza tempo come "My Heart Will Go On" di Celine Dion e "Di Sole e d’Azzurro" di Giorgia, battendo Sofia Leto, seconda, e Daniele Mattia Inzucchi, arrivato terzo. Capitanata da Benedetta Caretta, vincitrice della prima edizione del talent, la 14enne di Chieri (Torino) ha conquistato il primo posto nella finale cimentandosi prima con "Surrender", in duetto con la sua caposquadra, e poi con "All by Myself" di Eric Carmen.