Maria Corleone, stasera in tv l'ultima puntata: uno sconvolgente rapimento fa saltare la resa dei conti. Le anticipazioni

Battute finali per Maria Corleone, la nuovissima fiction di Canale 5 di appena quattro episodi con cui Mediaset ha aperto la propria stagione televisiva a metà settembre. È infatti in programma per stasera l'ultima puntata della stagione: vediamo insieme le anticipazioni su cosa accadrà nel gran finale di oggi, 4 otttobre.

Maria Corleone, le anticipazioni dell'ultima puntata

Mentre Luca (interprerato da Alessandro Fella) ha messo nel mirino Don Luciano Corleone costringendolo alla latitanza, la vendetta di Maria si abbatterà finalmente sul clan dei calabresi responsabile dell'attentato.

Sembra davvero essere arrivato il momento della resa dei conti: Luca sta per arrestare Maria, quando arriva una notizia totalmente sconvolgente.

Il loro bambino, che lui continuava a credere morto, in realtà è vivo, ma è stato rapito dai calabresi come ritorsione contro Lady Corleone.

I due decidono così di avvicinarsi un'ultima volta per salvare la vita al proprio figlio e stringono un patto. Ma Maria potrà tenere fede alla promessa?