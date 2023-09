Rosa Diletta Rossi protagonista di Maria Corleone, chi è l'attrice (che ha recitato anche in Suburra): carriera, vita privata e Instagram

Rosa Diletta Rossi è la protagonista di Maria Corleone, la nuova attesa serie di Mediaset che parte stasera in tv (mercoledì 13 settembre) su Canale 5 alle 21.40. Già nota al pubblico per essere stata nel cast della serie di Netflix Suburra dove interpretava Alice, moglie di un politico corrotto la ricordiamo anche come la protagonista femminile di Nero a metà. Vediamo dunque meglio chi è Rosa Diletta Rossi.