Baby Reindeer, la donna che ha ispirato Martha Scott fa causa a Netflix e chiede 170 milioni di risarcimento: «Sul mio conto brutali bugie»

Diffamazione, violazione della privacy e negligenza. Con queste accuse Netflix è stato citato in giudizio da Fiona Harvey, la donna che ha ispirato il personaggio di Martha della seguitissima serie Baby Reindeer. Ritiene, infatti, di essere stata descritta falsamente dalla sceneggiatura curata e interpretata dal comico scozzese Richard Gadd, e per questo ha chiesto un risarcimento di più di 170 milioni di dollari. Ma lo streamer non ci sta e risponde: «Intendiamo difendere questa questione con forza e sostenere il diritto di Richard Gadd di raccontare la sua storia».

Le parole della Harvey: «Sono certa di vincere la causa»

In una lunga intervista che la donna ha rilasciato a BBC News giovedì 6 giugno, Harvey ha parlato di bugie brutali che Netflix avrebbe raccontato su di lei ad oltre 50 milioni di spettatori in tutto il mondo. Eppure, è stata lei stessa ad identificarsi come la donna che ha ispirato il personaggio di Martha nella serie, mentre Netflix e lo scrittore di Baby Reindeer non lo hanno mai confermato, anzi Mr Gadd ha più volte invitato i fan dei Social Media a non cercare di identificare Martha.

La donna ha quindi dichiarato «Non ho aggredito sessualmente il creatore dello show. Sono sicura di vincere la causa, non ho dubbi su questo. Altrimenti non avrei fatto tutto ciò».

Ma le cose stanno davvero così? I documenti del tribunale, come riporta BBC News, sostengono che Netflix «ha detto queste bugie e non si è fermato, perché era una storia migliore della verità e le storie migliori fanno soldi».

Inoltre, Richard Roth, avvocato che rappresenta la signora Harvey, ha dichiarato all'emittente di avere «prove documentali incontrovertibili» che dimostrerebbero che il suo cliente non è mai stato condannato per un crimine.

La donna sembra quindi essere sempre più decisa sulle sue posizioni. «Non è stato mai fatto nulla per capire se i fatti, inclusa l'aggressione, il presunto stalking e la condanna fossero accurati» ha poi concluso Fiona Harvey.