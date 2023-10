Terra Amara, le anticipazioni del 4 ottobre: Fikret ed Umit sono in confidenza e Mujgan sembra ingelosirsi

Torna anche oggi in tv l'appuntamento con una nuova puntata di Terra Amara, la seguitissima soap opera turca in onda alle 14.10 su Canale 5 e disponibile anche in streaming su Mediaset Infinity. La trama della serie continua ad infittirsi, tra nuovi personaggi, vecchi e inediti misteri che continuan ad affiorare...vediamo allora insieme le trame e le anticipazioni della puntata di oggi, 4 ottobre.

Romanzo Criminale e Gomorra, arrivano i prequel: su Sky l'ascesa della Banda della Magliana e la storia del boss Savastano

Terra Amara, le anticipazioni del 4 ottobre

Sevda origlia una conversazione scomoda tra due contadini: uno confida infatti di coltivare i propri prodotti in un campo degli Yaman a loro insaputa, di nascosto. La cantante lo riferisce a Zuleyha suggerendole di intervenire con decisione.

Fikret parla intanto a Fekeli per faergli capire la situazione in cui si trova Mujgan. L'imprenditore si intenerisce e decide di andare a trovare la nipote, la perdona e le chiede di tornare a casa. Con loro fa ritorno anche Behice, divenuta più razionale dopo il momento di rabbia di ieri, in seguito alla scoperta sulla reale consistenza del patrimonio di Yilmaz. In un secondo momento, in ospedale, Mujgan junior si rende conto che Fikret ed Umit sono in confidenza.