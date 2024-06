Sniffy, boom di ricerche in Italia per la polvere energizzante legale (simile alla cocaina): cos'è, prezzo ed effetti collaterali

Da settimana è boom di ricerche anche in Italia per Sniffy, una polvere energizzante da inalare (proprio come la cocaina) che si trova al centro di accese polemiche soprattutto in Francia. Le autorità stanno considerando la possibilità di un divieto imminente, alimentato dalle crescenti preoccupazioni per l'utilizzo che ne fanno i teenager. Questo prodotto, facilmente acquistabile online anche in Italia, ha suscitato dibattiti perfino nel nostro Paese. La paura principale è che questo tipo di consumo possa incoraggiare i giovani a provare droghe molto dannose per la salute come la cocaina.