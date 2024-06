Un Posto al Sole, le anticipazioni di stasera (giovedì 6 giugno): Roberto pronto a vendicarsi

Torna stasera in tv Un Posto al Sole. Tra nuovi colpi di scena, rivelazioni e confronti, vediamo ora insieme le anticipazioni ufficiali e i dettagli su cosa succederà oggi, giovedì 6 giugno. Appuntamento quindi come sempre alle 20.50 su Rai 3.

Un Posto al Sole, le anticipazioni di stasera

Lara è riuscita ad introdursi a Palazzo Palladini per far visita a Marinaper mostrare il suo pentimento e dirle che prenderà la giuste decisioni per il bene di Tommaso. Roberto però è deciso a vendicarsi di quell’incursione a casa sua. Rossella, dopo aver fatto chiarezza nei propri sentimenti, teme di aver perso Nunzio per sempre. Diana, invece, farà a Nunzio, che le è sempre stato vicino durante il percorso di recupero, un’inaspettata richiesta. Dopo tante vicissitudini, per Rosa e Manuel è giunto finalmente il momento di tornare nella loro casa.