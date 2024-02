Mare Fuori, quando escono le nuove puntate? Orario, anticipazioni ed episodi extra. «Accadrà tutto ciò che avete aspettato e temuto»

Manca sempre meno all'uscita della seconda parte di Mare Fuori 4. Dalla mezzanotte del 14 febbraio saranno disponibili su RaiPlay otto nuove puntate (e non sei come inizialmente previsto) della quarta stagione dell'acclamata fiction Rai. Una sorpresa, quella delle due puntate extra, annunciata dal regista Ivan Silvestrini su Instagram. «Questa stagione avrà due episodi in più che rappresentano quello che io avrei voluto fare per celebrare questo quarto anno di Mare Fuori», ha spiegato in un video.

Mare Fuori 4, i nuovi episodi

Il contenuto di queste due puntate speciali è ancora top secret, ma qualche anticipazione arriva proprio dall'annuncio di Silvestrini, che ha mandato in subbuglio i fan della serie: «C'è tutto ciò che avete aspettato... e temuto. Però sarà un momento memorabile». Che si tratti del tanto atteso ritorno del personaggio di Ciro Ricci (interpretato da Giacomo Giorgio)? I fan ci sperano, sebbene al momento non ci sono conferme in tal senso.

Le puntate di Mare Fuori 4 escono su RaiPlay a mezzanotte del 14 febbraio.

Silvestrini ha invitato i fan più sfegatati a «non fare la nottata» guardandole perché sono molto lunghe. Dal 14 febbraio, inoltre, comincia anche la messa in onda della serie su Rai Due con i primi due episodi della stagione 4. Le puntate andranno in onda ogni mercoledì. Ma c'è da scommetterci che, con l'uscita su RaiPlay, chi vorrà vedere Mare Fuori in tv farà davvero tanta fatica a schivare gli spoiler.