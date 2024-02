Mare Fuori, il monologo sulla violenza di genere scritto da Matteo Bussola: «Dipenderà solo da noi»

Ascolta, accogli, accetta, impara, verità, accanto, no, insieme. Queste le parole al centro del monologo recitato dagli attori di Mare Fuori, presenti sul palco dell'Ariston. In occasione dell'uscita della quarta stagione della serie dei record - già disponibile su RaiPlay - il cast della fiction di Rai 2 è stato infatti ospite della seconda serata del festival di Sanremo, facendo un bellissimo discorso sull'amore e contro la violenza.

Il monologo

«Dipenderà solo da noi». Si chiude così il monologo del cast di Mare Fuori, presente sul palco dell'Ariston in occasione della seconda serata del Festival. Ascolta, accogli, accetta, impara, verità, accanto, no, insieme. Sono queste le nuove parole dell'amore, scelte dallo scrittore Matteo Bussola per far capire che «cambiare si può e si deve» contro la violenza sulle donne, portate sul palco dell'Ariston dal cast di Mare Fuori. Giovanna Sannino è stata la prima a prendere parola: «Ascolta, è la prima parola.