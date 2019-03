Domenica In, Red Canzian: «Quando mia figlia aveva 14 anni l'ho protetta dagli adulti»

Domenica In racconta la sua carriera, ma soprattutto i progetti futuri e il rapporto con la figlia e la sua famiglia allargata. Un aneddoto in particolare cattura l'attenzione della conduttrice Mara Venier e del pubblico. È la figlia Chiara a raccontarlo per prima: «Quando avevo 14 anni ero come adesso e gli uomini mi si avvicinavano. Mio padre era gelosissimo, ma aveva ragione. Io all'epoca mi sentivo più grande e non lo capivo».

«Io me la sono solo presa con chi si comportava con lei come se fosse adulta, ma aveva solo 14 anni. Ho difeso lei», spiega l'ex membro dei Pooh. «Poi - continua - scottato da quella esperienza non ha dato vita facile ai miei fidanzatini, fino a quando non è arrivato quello giusto».

In studio anche il fidanzato della figlia, Alessandro, e Jessica Morlacchi, allieva di Canzian nel talent di Rai Uno "Ora o mai più". La presenza della cantante offre l'occasione per cantare uno dei successi dei Pooh "La donna del mio amico". Il testo ricorda l'esperienza vissuta proprio da Canzian, che si è innamorato e ha sposato l'ex del suo amico. «Eravamo due coppie di amici, ma io e mia moglie Bea ci siamo innamorati. Oggi abbiamo una famiglia allargata perché ci siamo mossi tutti con coscienza»



