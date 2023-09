Mara Venier commossa a Domenica In: «Non mi fate piangere. Sono qui per voi. La pensione è rimandata»

Domenica In torna oggi con una nuova edizione. Mara Venier entra sulle note di “eh... già”. «Basta sennò piango. Sono passati 30 anni da quando ho condotto la mia prima Domenica In e il pubblico non mi ha mai abbandonata e, quindi, io sono qui per voi. La pensione è rimandata anche per quest'anno. Grazie che mi tenete compagnia ogni domenica pomeriggio, farò del mio meglio». La conduttrice come sappiamo ha anticipato che dopo 30 anni di conduzione del programma della domenica della Rai questo per lei sarà l'ultimo anno. «Io al futuro non penso più, perché il futuro è oggi. Questa però, inevitabilmente, è la mia ultima Domenica In. Inutile girarci intorno». Ma oggi c'è e inizia con le sue interviste.

Daniela Di Maggio, mamma di Giovanbattista Cutolo, il giovane musicista ucciso a Napoli il 31 agosto a soli 24 anni, a seguito di una lite in Piazza Municipio sarà ospit di Rai 1; in studio intervengono anche tanti suoi amici e colleghi della Orchestra “Scarlatti Junior”.

E poi i The Kolors, con la loro hit da record “Italodisco”, e Matteo Bocelli che presenta in anteprima il suo nuovo singolo “Fasi”. Protagonista inoltre di una divertente intervista è Carlo Verdone; con lui anche alcuni giovani attori protagonisti della serie tv Vita da Carlo 2. Infine, Matteo Garrone, Leone d’Argento alla Mostra del Cinema di Venezia per il suo film “Io Capitano”; con lui anche i due giovani attori senegalesi Seydou Sarr (Seydou) e Moustapha Fall (Moussa).