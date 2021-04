16 Aprile 2021

I Soliti Ignoti, Luca Barbareschi spiazza tutti: «Mi ha dato un ceffone». Amadeus reagisce così. Ieri sera la puntata del game show di Rai1: ospite-detective Luca Barbareschi che ha giocato per devolvere il montepremi alla Fondazione Italiana per l'Autismo.

L'indagine

L'indagine di Barbareschi è altalenante. L'attore e regista, tra identità indovinate e scivoloni, arriva alla fase finale con 38mila euro. Ma è al momento dell'ignoto numero sei, che l'ospite spiazza tutti. Il concorrente sei ha una palestra di cross training, Barbareschi chiede: «Ma è come il trx? Mia moglie fa il trx, l'altro giorno mi ha dato un ceffone e sono caduto per terra». Il concorrente sei spiega: «Il trx è una branca del cross training». Amadeus ci scherza su: «E quella branca ti ha fatto male». Barbareschi chiosa: «Non era un ceffone, era un badile».

La fase finale

Si arriva alla fase finale. Barbareschi utilizza il dubbione e gioca per 19mila euro. L'attore sceglie l'ignoto numero 6 come fratello del parente misterioso. Ma è sbagliato, il fratello è l'ignoto numero sette. Nulla di fatto dunque. Oggi si torna a giocare per la solidarietà.