Diaco, Barbareschi scoppia a piangere in studio: «Scusate, mi sono commosso»

ROMA - Luca Barbareschi, l'attore e proprietario del Teatro Eliseo di Roma è stato ospite nel salotto di Rai1 per lanciare un appello alle istituzioni: «Aiutatemi a non chiudere l'Eliseo». Ma in apertura di trasmissione qualcosa lo ha fatto commuovere. Diaco ha presentato l'ospite con una clip sulla sua lunga carriera artistica. Una volta tornati in studio, però, il conduttore si accorge che Barbareschi è in lacrime.

L'attore spiega così: «Deve essere la senilità. Mi sono commosso vedendo tutto quello che ho fatto in 45 anni di attività. Pensavo che una volta arrivato alla mia età, ho 64 anni, qualcuno mi avrebbe detto 'Grazie' o mi avrebbe chiamato maestro. Invece devo combattere per tenere aperto l'Eliseo».



All'#Eliseo de Chrico ha fatto la sua prima mostra e D'Annunzio ha fondato il suo partito, lanciando il pensiero liberale ma è l'unico #TRIC che, a differenza di Palermo, che ne prende 5 milioni, riceve 400 mila €.

Seguimi in diretta da Pierluigi Diaco: https://t.co/dzC2PtT8NE pic.twitter.com/WRGaxzQHtC — Luca Barbareschi (@BarbareschiLuca) July 22, 2020

E continua: «Una sfilza di grandi artisti stranieri, tra cui Spielberg, hanno scritto al ministro Franceschini per chiedergli di aiutare l'Eliseo, ma non mi ha mai risposto». Diaco, allora, conclude lanciando un appello: «Se il ministro, che non è qui e non può rispondere, vuole replicare noi siamo a disposizione».