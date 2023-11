Le Iene e Boomerissima, stasera non vanno in onda: i motivi e quando verranno recuperate le puntate

Cambiano i palinsesti della tv di stasera. Dopo lo stop di «Boomerissima» su Rai 2, che lascerà il posto per questa settimana alla partita di tennis tra Sinner e Djokovic, alcune novità arrivano anche da Italia 1, costretta a rinviare la puntata de «Le Iene».

Le variazioni

Come comunicato con un post su Instagram dalla redazione, la puntata di oggi de «Le Iene» non si farà. Se i motivi sono ancora sconosciuti, quel che è certo è che l'appuntamento è solo rimandato: «Comunicazione importante! Questa settimana #LeIene andranno in onda in via eccezionale venerdì anziché martedì! Appuntamento a venerdì 17 novembre, sempre alle 21.15 e sempre su Italia1».

Per chi non riuscisse ad aspettare fino a venerdì, ricordiamo il consueto appuntamento del giovedì con «Le Iene presentano: Inside», il programma di Davide Parenti dedicato ad argomenti trattati in precedenza da Le Iene, raccontati e approfonditi con ulteriori dettagli ed elementi inediti.

Come anticipato, anche «Boomerissima», il programma condotto da Alessia Marcuzzi, non andrà in onda stasera.

Il motivo questa volta è chiaro: Rai 2 trasmetterà infatti al suo posto (solo per questa settimana) la partita di tennis delle ATP finals di Sinner contro Djokovic.