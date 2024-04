Le Iene, ospiti e inchieste di stasera (martedì 2 aprile): la storia di Franco Antonello e suo figlio Andrea, autistico dalla nascita

Torna stasera in tv, martedì 2 aprile, su Italia 1 l'appuntamento con "Le Iene", lo show condotto (da questa stagione) da Veronica Gentili con Max Angioni. Tanti gli ospiti e gli argomenti affrontati nella puntata di stasera nello show firmato da Davide Parenti in prima linea gli artisti del nostro panorama musicale (The Kolors, Clara) e, in occasione della Giornata Mondiale della Consapevolezza sull'Autismo, offre importanti momenti di riflessione. Spazio anche all’intervista a Rosario D’Onofrio, ex Procuratore Capo dell’AIA, che parlerà di alcune irregolarità sui rimborsi "gonfiati" delle trasferte degli arbitri. Scopriamo dunque le anticipazioni e gli ospiti di stasera.

Belve, stasera in tv tornano le interviste di Francesca Fagnani: Carla Bruni, Matteo Salvini e Loredana Bertè, ospiti, novità e anticipazioni

Le Iene, le anticipazioni di stasera

Ospite della puntata di questa sera de "Le Iene" è Clara Soccini, meglio conosciuta come Clara, protagonista dell'ultimo festival di sanremo.

Carla Bruni a Belve, chi è? Età, i 2 figli (di due padri diversi), le dipendenze, la vita privata, il padre biologico, il castello (di famiglia) e il tumore

Dopo le dimissioni seguite all’arresto per narcotraffico avvenuto nel novembre 2022, l’ex Procuratore Capo dell’AIA Rosario D’Onofrio – oggi agli arresti domiciliari – parlerà per la prima volta per denunciare i rimborsi "gonfiati" degli arbitri.

Carla Bruni a Belve, le confessioni: «Quando bevo non ricordo più niente. Sarkozy? Sopporterei un tradimento, ma se si innamorasse lo sgozzerei»

In occasione della Giornata Mondiale della Consapevolezza sull'Autismo, Franco Antonello insieme a suo figlio Andrea, un ragazzo di 31 anni autistico dalla nascita, saliranno sul palco della trasmissione con il fine di sensibilizzare sulla consapevolezza e la comprensione dello spettro autistico. La loro storia, nota al pubblico dal 2010 grazie ai servizi di Giulio Golia, sarà ripercorsa anche durante la puntata del 2 aprile.

Loredana Bertè a Belve, la confessione: «Sono casta da oltre dieci anni. Mi sono data parecchio nella vita, adesso mi riposo»

Mentre Nicolò De Devitiis racconterà le sue 48 ore in compagnia dei The Kolors.