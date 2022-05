Laura Pausini, mistero all'Eurovision: assente all'annuncio della classifica. Poi riappare: «Scusate»

All'Eurovision 2022 scoppia il caso Laura Pausini. La cantante, conduttrice del contest musicale europeo insieme ad Alessandro Cattelan e Mika, non si è presentata sul palco al momento dell'annuncio della classifica provvisoria dopo il voto delle giurie nazionali. Dopo svariati minuti in cui i due sono andati avanti senza di lei, finalmente Laura è apparsa dicendo semplicemente: «Scusate, ero troppo emozionata». La cantante ha così ripreso regolarmente il suo posto per l'annuncio della classifica definitiva del televoto.

Laura Pausini assente sul palco, ma sul gobbo era prevista

In quegli strani minuti, sui social tutti si sono chiesti che fine avesse fatto la Pausini. Sul gobbo - lo schermo che suggerisce le battute ai conduttori - appariva anche il nome della cantante, segno che la sua assenza non era programmata. Il mistero, al momento, non è stato ancora chiarito.