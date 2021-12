L'Eredità, Andrea Cerelli è il primo "professore" della storia della trasmissione Rai: affiancherà Samira

Svolta storica per L'Eredità. Il programma preserale di Rai1, condotto da Flavio Insinna, da lunedì alle 18.50 è pronto ad accogliere Andrea Cerelli nel ruolo di "professore", affiancando Samira Lui. Cerelli ha 29 anni ed è nato e cresciuto a Busto Arsizio (Varese). A vent'anni ha iniziato a muovere i primi passi nel mondo della moda trasferendosi per un periodo a New York.

Per la prima volta nella storia del programma, che può vantare oltre 4.700 puntate trasmesse dal 2002, il ruolo del professore è affidato anche a una figura maschile: si compone così la coppia Andrea/Samira. Quella attuale rappresenta la ventesima stagione de L'Eredità, il game show più longevo della televisione italiana. Quest'anno, oltre all'introduzione del nuovo gioco «Cambia - Aggiungi - Leva», alla possibilità per i telespettatori da casa di partecipare a un gioco a premi, e all'arrivo di Samira, si aggiunge Andrea.