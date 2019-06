Temptation Island, Katia era molto diversa: ecco le foto acqua e sapone

Katia Fanelli, una delle fidanzate della nuova edizione di Temptation Island, sta già facendo parlare di sé e in attesa di scoprire se ha ceduto alle tentazioni sull'isola, scopriamo le foto di quando era "acqua e sapone". Qualche anno fa la bionda di Riccione posava per selfie in compagnia di gattini, mentre oggi pubblica scatti sexy. Adesso è "fotonica", come dice lei stessa, e non vuole rinunciare alle attenzioni del single Giovanni. Dal fidanzato Vittorio chiede più carattere. L'ex ragazza della porta accanto è una bionda esplosiva che ha deciso di partecipare al programma prodotto da Maria De Filippi perché nutre dei dubbi sui suoi sentimenti. Sin dal suo ingresso a "Temptation Island" ha chiarito di non voler porsi nessun limite e di essere in cerca di qualcuno che le tenga testa. ​

Vittorio ha 31 anni ed è responsabile marketing. Katia ha 25 anni, vive con i genitori, ha un fratello gemello e ha lavorato come commessa fino a pochi mesi fa. I due sono fidanzati da due anni e mezzo ma non vivono insieme. Vittorio ha più volte chiesto a Katia di andare a vivere insieme, ma lei vuole continuare ad avere i suoi spazi e la sua libertà.

Ultimo aggiornamento: 14:04

