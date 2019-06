Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser a Temptation Island Vip? La confessione: «Poi andrei in carcere con Fabrizio Corona»

Temptation Island metterebbe alla prova anche relazioni solide come quella tra Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser. E proprio per questo che molti fan sperano che la coppia nata davanti alle telecamere del Grande Fratello partecipi all'edizione vip del format prodotto da Maria De Filippi. I due nomi sono stati tirati in ballo anche quest'anno, ma ora sono i fidanzati a mettere un freno alle indiscrezioni.

Cecilia e Ignazio hanno iniziato da poco la convivenza a Milano e tutto procede a gonfie vele. Non hanno alcuna intenzione di rovinare la loro storia d'amore nel villaggio delle tentazioni. La prova è troppo ardua e Cecilia ha annunciato che per il momento non vuole partecipare a nuovi reality show. La sorella di Belen Rodriguez e il figlio di Francesco Moser hanno le idee chiare e non nascondono il loro desiderio di mettere su famiglia molto presto. Perché rischiare?

«Temptation Island Vip? Io e Ignazio siamo una coppia vera. Il programma ideato da Maria De Filippi è verissimo. Lo capite che io resisterei due secondi? Poi distruggerei tutto e andrei in carcere con il povero Fabrizio Corona. La mia è una risposta seria perché quel programma mette a dura prova i sentimenti e l’amore che, per chi non l’avesse capito, è una cosa seria», ha dichiarato Cecilia Rodriguez in un’intervista concessa al settimanale "Chi". «In tv ci sono sempre o quasi gli stessi volti. Non dico di meritarmi chissà che cosa, però non posso essere sempre quella dei reality. Aspetto la mia opportunità, perché so che arriverà», ha aggiunto.

In tv si limitano a interviste doppie come quella in cui hanno confessato di ricorrere al vibratore per i loro momenti di intimità. «Non c’è niente di male. Noi ci divertiamo, alimentiamo la fantasia», hanno dichiarato.

Ultimo aggiornamento: 27 Giugno, 11:43

