Temptation Island 2019, parla Katia Fanelli: «Vittorio? Prenderà un due di picche da Vanessa». A pochi giorni dalla chiusura della sesta edizione del docureality condotto da Filippo Bisciglia, Katia ha deciso di dire la sua sulla fine del rapporto con il suo ormai ex fidanzato.

Katia e Vittorio sono usciti separati da Temptation Island 2019, a prendere la decisione di chiudere è stato Vittorio dopo aver ascoltato quello che la bionda fidanzata pensava di lui. All'interno del villaggio dei fidanzati poi Vittorio ha conosciuto la single Vanessa che ha deciso di frequentare anche fuori dal programma. Ma per Katia non durerà. IN tervistata dal Magazine di Uomini e Donne la Fanelli ha detto: «Mi dispiace perché credo che da parte di Vanessa non ci sia un reale interesse e lui si prenderà un due di picche. Non ne sono felice, perché auguro a Vittorio il meglio»

Ultimo aggiornamento: 2 Agosto, 00:42

