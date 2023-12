Jill Cooper a Verissimo: «Sono un'orfana con i genitori in vita. Mia madre non mi ha mai voluta»

È stata un'intervista commovente quella di Jill Cooper a Canale 5. Ospite oggi a Verissimo, la "regina del fitness" si è raccontata ai microfoni di Silvia Toffanin, parlando della della sua esperienza al «Grande Fratello», del rapporto con i genitori, con la sorella e l'ex marito.

Jill Cooper, dalla carriera come personal trainer al Grande Fratello: chi è la regina del fitness ospite oggi a Verissimo

L'intervista

Ha iniziato parlando dell'esperienza al «Grande Fratello» Jill Cooper.

Ospite oggi a Verissimo, la personal trainer e opinionista statunitense ha voluto raccontare i mesi passati nella casa più famosa d'Italia, sottolineando l'affetto e il supporto degli altri concorrenti: «I ragazzi giovani mi chiamavano "supereroe", per le ragazze invece ero un modello da seguire. È stato bellissimo».

Spazio poi alla vita privata e al difficile rapporto con la madre. «Orfana nonostante i genitori fossero in vita», così Silvia Toffanin ha definito Jill Cooper: «Sono la quarta figlia, non voluta. Da piccola mia madre mi diceva che ero una sopravvissuta. Ha provato in tutti i modi a non avermi. Ora l'ho perdonata. Ho fatto tutto sola, i miei genitori non sono mai venuti in Italia. Ho smesso di chiedermi il motivo. Dopo la morte di mia sorella Wendy ho spezzato definitivamente il ponte con la mia famiglia. Lei era il mio tutto, era la mia vera mamma. Mia sorella ha cercato di capire per tanto tempo la cattiveria dei miei genitori. Si è ammalata per questo. Dopo la sua morte ho passato due-tre anni molto difficili. Poi ho deciso di ricominciare a vivere per lei».

Jill Cooper ha poi parlato del suo primo marito, un uomo violento che più volte ha alzato le mani contro di lei. Attualmente, però, la regina del fitness è sposata con Alessandro Carbone: «Ho fatto tombola con lui. In realtà non ci siamo innamorati subito. Uscivamo entrambi da due matrimoni finiti male. Lui e Veronica (la figlia ndr) sono il mio premio. Sono tutto ciò che voglio dalla vita».