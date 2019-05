Domenica In, Jerry Calà da Mara Venier: «Quando ho detto di essere il tuo ex marito mi hanno risposto: "Pure tu?"»

Jerry Calà a Domenica In dall'ex moglie Mara Venier nella puntata di oggi domenica 19 maggio 2019. L'attore esordisce subito con una battuta? «Ho raccontato di essere il tuo ex marito. Mi hanno risposto: "Pure tu?"». E in studio inizia lo show con musica e balli scatenati.

LEGGI ANCHE Jerry Calà e Mara Venier, lei lo pungola: «Meglio come amico che come marito...»

«Ti vedo un po' ingrassato», dice la Venier. «Ma se ho perso sette chili...», risponde Gerry Calà. Poi la dedica romantica all'ex moglie, cantando "Ancora" di Eduardo De Crescenzo. «Gerry Calà è il fratello che ho sempre voluto, è bello avere questo rapporto con una persona dopo una storia d'amore».

Ultimo aggiornamento: 19:27

© RIPRODUZIONE RISERVATA