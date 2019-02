Isola dei famosi, Paolo Brosio: «Prova del fuoco taroccata, Soleil favorita»

La prova del fuoco della settimana scorsa vinta da Soleil Sorgè ha destato non poche polemiche da parte del pubblico che ha notato come la fiamma rivolta verso di lei fosse più lontana. Durante la diretta della sesta puntata dell'Isola dei Famosi 2019 Paolo Brosio ha lanciato delle accuse pesanti nei confronti della trasmissione: «quando io e Grecia abbiamo fatto la prova insieme ci siamo sbruciacchiati, la fiamma di Soleil era lontanissima». Per Brosio quindi ci sono state delle irregolarità che avrebbero avvantaggiato Soleil. Irregolarità, tra l'altro, segnalate anche durante la diretta dagli utenti e che anche noi di Leggo avevamo prontamente ripreso.

Ma la Marcuzzi mette tutto a tacere: «ho letto anche io queste cose, ma voglio assicuravi che non c'è stato nessun taroccamento, semplicemnete c'è stato un problema di angolazione di telecamera che dava questa illusione» . Peccato però che Brosio essento lì in palapa non aveva il "problema" della telecamera. Sui social ovazione per il giornalista.



Ultimo aggiornamento: 09:26

© RIPRODUZIONE RISERVATA