Eleonora Daniele: amore e iodio, il mare per due

Eleonora Daniele sull'altare per la terza volta. La conduttrice dirà il fatidico sì all'imprenditore Giulio Tassoni dopo 16 anni di fidanzamento. Ancora top secret la location della cerimonia. I due convoleranno a nozze nel mese di settembre anche se da quasi un anno Eleonora Daniele ha scelto il suo abito da sposa. La presentatrice Rai si era già detta pronta alle nozze nel 2014, poi nel 2016, ma la carriera in continua ascesa l'aveva costretta a far slittare il lieto evento.



Intanto vacanze in Toscana per Riccardo Fogli e Karin Trentini a passeggio nel centro termale di Venturina. La coppia sta trascorrendo qualche giorno di relax all'insegna del benessere e della tranquillità. Visivamente dimagrito in maglietta nera e gilet verde il cantautore sta cercando di rimettersi in sesto dopo il periodo turbolento vissuto per le dichiarazioni choc di Fabrizio Corona a marzo di quest'anno. Buon cibo e sempre la sua Karin a fianco per riprendere forza e soprattutto i 15 chili persi dopo l'avventura all'Isola dei Famosi. All'Argentario immortalato in foto invece l'artista Mario Biondi a cena in un ristorante nella zona di Cala Piccola prima della sua partenza per Cuneo, sua prossima tappa italiana. Gentile e disponibile per alcune foto con i clienti del locale, lo stesso per altro che aveva ospitato il cantante Renato Zero. Avvistati Alessia Mancini e il marito Flavio Montrucchio. Distante ma non troppo Eliana Miglio, anche lei sulla costa dell'Argentario in spiaggia sulla riva a piedi scalzi. L'attrice, sorridente e in tenuta classica con bermuda e t-shirt, è stata avvistata con alcune amiche tra cui la giornalista Barbara Palombelli.A Cerveteri sul litorale nord di Roma questa sera sarà invece di scena Edoardo Leo. L'attore approderà nella storica piazza Santa Maria con il suo spettacolo Ti racconto una storia. Il regista romano ha ideato lo show partendo da un concetto inusuale, che prende spunto da una raccolta ventennale di appunti personali, ritagli, suggestioni, letture e pensieri dagli esordi della sua carriera ad oggi. Nell'ambito della rassegna I Like Cabaret sul palco di Cerveteri salirà il prossimo 7 agosto Giobbe Covatta e il 17 Francesca Reggiani, regina della comicità. A Santa Severa infine festa ed ecologia si fonderanno all'insegna del divertimento. Birre gratis questa sera per ogni bicchiere di mozziconi di sigaretta raccolti sull'arenile. Ecco l'iniziativa nel Festival delle Birre artigianali del Lazio che si terrà al Castello di Pyrgi. Un'opportunità per divertirsi nello storico maniero e nello stesso tempo rispettare l'ambiente circostante.