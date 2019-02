Isola dei Famosi, le anticipazioni: sbarca la moglie di Fogli, Ariadna Romero in topless

Il topless di Ariadna Romero scalda la sesta puntata dell'Isola dei Famosi 2019. La nuova naufraga ha scatenato le gelosie di Solei Sorgè e gli apprezzamenti di Jeremias Rodriguez e di Ghezzal. Una bufera però è in arrivo in Honduras, dopo il "Canna-Gate", si parla del "Corna Gate", ovvero del presunto tradimento di Karin Trentini, moglie di Riccardo Fogli, con Giampaolo Celli, noto stilista di abiti da sposa. La moglie di Fogli, sbarcherà questa sera in diretta sull'Isola dei Famosi per parlare della vicenda e chiarire la sua posizione. La bomba era stata sganciata qualche giorno fa dal magazine online di Fabrizio Corona.​

Alessia Marcuzzi torna a Le Iene, ma i fan notano un particolare inquietante: «Fatti un controllo...»

Durante la puntata, verrà eliminato un naufrago tra i nominati Luca Vismara, Giorgia Venturini e Marco Maddaloni.

Come sempre, poi, i sarà una sfida, uomini contro donne, che decreterà chi sarà il nuovo leader, il quale si aggiudicherà anche l’immunità per le prossime nomination.

Ultimo aggiornamento: 14:21

© RIPRODUZIONE RISERVATA