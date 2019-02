Alessia Marcuzzi torna a Le Iene, ma i fan notano un particolare inquietante: «Fatti un controllo...»

Alessia Marcuzzi e il sexy abito-lingerie. I fan però notano un particolare inquietante, ma andiamo con ordine. La conduttrice dell'Isola dei Famosi e delle Iene ha postato su Instagram uno scatto hot che la vede ritratta con l'outfit indossato ieri per il programma di Italia1. Una mini tutina-lingerie bianca che non lascia nulla all'immaginazione. Ma una fan vede qualcosa di strano e lancia l'allarme.

«Alessia fai un controllo alla tiroide, hai un nodulo visibile a occhio nudo! Ti adoro», scrive una fan. E un'altra rilancia: «L'ho pensato anch'io, dato che la cosa mi è familiare». I follower della conduttrice romana si dividono tra chi è favorevole al consiglio della fan e chi ritiene sia fuori luogo. In ogni caso, Alessia Marcuzzi non avrebbe risposto al consiglio. Sicuramente sarà tutto sotto controllo, ma le sue fan affezionate la proteggono sempre, come delle vere mamme.

