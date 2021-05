Isola dei famosi, entra in studio Gilles Rocca e Tommaso Zorzi si lascia andare: «Lo sai perché ti ho sostenuto?»

«Da guerriero instancabile a cavaliere d'amore». Entra in studio Gilles Rocca, l'eliminato della scorsa puntata dell'Isola dei Famosi, presentato così da Ilary Blasi. Un completo nero per affrontare gli ex compagni d'avventura.

«Ci sono stati momenti in cui sono stato spocchioso e ineducato ma mai violento. Quindi non mi riconosco nelle accuse. Quando hanno toccato i miei genitori e la mia fidanzata non avevo più la forza di reagire. mi hnno chiamato capobranco, ma non ero capo di nessuno». Spiega il bel Gilles per difendersi dagli attacchi e chiama in causa l'opinionista Zorzi.

Tommaso Zorzi risponde: «All'inizio ti ho sostenuto perchè sei bono. Ma poi ho cambiato idea perchè non ti riconoscevo più. Sono contento che tu ora sia qua, perchè potrai prenderti qualche rivincita».

