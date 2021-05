Isola dei Famosi, Iva Zanicchi costretta a lasciare lo studio tv: paura per la puntura di una vespa

Isola dei Famosi 2021, nella puntata di ieri 7 maggio, Iva Zanicchi è dovuta correre via e abbandonare lo studio tv. Febbre e un gonfiore anomalo alla mano, i sintomi. Attimi di paura per la conduttrice che prima ha cercato di scherzarci su, poi ha imboccato l'uscita. «Guardate, volevo ringiovanire la mano… scherzo… sono stata punta da una vespa e si è gonfiata, il medico mi ha detto di andare a controllarmi, ho un po’ di febbre. Non vi preoccupate, non è niente di che, ma devo farmi vedere. Se non è troppo tardi torno, altrimenti ci vediamo lunedì», ha detto lasciando lo studio insieme a Tommaso Zorzi. Ed è record di ritiri all'Isola dei famosi.

