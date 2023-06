Isola dei Famosi, il gesto di Helena dopo aver saputo della morte di Silvio Berlusconi

Mercoledì 14 Giugno 2023, 14:45

L'Isola dei Famosi è stata travolta dalla notizia della morte di Silvio Berlusconi. Alvin si è recato su Playa Fantasma per comunicare la triste notizia ai naufraghi. La notizia è stata comunicata poco prima della semifinale del programma, che è stata rinviata, e ha colpito profondamente tutti i concorrenti. In particolare, molti telespettatori hanno ricordato un gesto compiuto da Helena Prestes, che si è scoperta in lacrime e ha preferito prendere un po' di tempo da sola per elaborare la notizia. Durante una delle puntate, Helena aveva inaspettatamente chiesto notizie su Silvio Berlusconi. "Voglio sapere se Silvio Berlusconi sta bene. Sì? Allora sono contenta!", aveva dichiarato. Dopo aver appreso della morte del Cavaliere, è plausibile immaginare che Helena sia stata particolarmente colpita dalla notizia. Il gesto di piangere e isolarsi potrebbe essere stato un modo per metabolizzare la perdita. Photo Credits: Kikapress, Ufficio stampa Mediaset Music: Korben

