Isola dei Famosi, Riccardo Fogli sbotta contro Marina La Rosa: «Di quello che pensi me ne sbatto»

Riccardo Fogli sembra essere l'unico naufrago a sostenere Soleil Sorgè, ancora una volta leader dell'Isola dei Famosi 2019. Marina La Rosa lo accusa di essere poco lucido nei confronti della giovane concorrente, ma a sorpresa e in diretta Riccardo Fogli sbotta: «Di quello che pensi me ne sbatto... le palpebre».

La vittoria di Soleil Sorgè durante la diretta della decima puntata dell'Isola dei Famosi 2019 che abbiamo seguito su Leggo.it, proprio non va giù ai naufraghi.

In particolare Marina La Rosa ha accusato Riccardo Fogli di essere troppo morbido con Soleil, ma Fogli non ci stà e sbotta in diretta: «Di quello che pensi me ne sbatto ... le palpebre». Anche Soleil lo difende: «Certo che mi critica, ma lo fa in privato, non certo davanti a lei che ne trarrebbe fin troppa soddisfazione».

