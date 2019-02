Isola dei famosi, Grecia Colmenares tradita dal baby fidanzato? «Lui pizzicato con una trans»

Grecia Colmenares tradita dal giovane fidanzato? Purtroppo pare proprio di sì. Chando Erik Luna, modello 29enne - con 27 anni meno dell'ex naufraga - sarebbe stato pizzicato con una trans. Per tutti e forse anche per la stessa Grecia, il ragazzo avrebbe dovuto essere negli Stati Uniti per girare un film. Invece sarebbe stato visto in Puglia, a Gioia del Colle, in atteggiamenti intimi con un'altra. Ma andiamo con ordine.

LEGGI ANCHE Stefano Bettarini, la fidanzata Nicoletta Larini si perde in autostrada e scoppia a piangere

Il sito Il Giornale ha pubblicato le foto di Chando in atteggiamenti intimi con un volto conosciuto. Si tratterebbe di Manila Gorio, la famosa trans opinionista e manager di successo. Secondo alcune indiscrezioni riportate dal sito, il baby fidanzato di Grecia Colmenares avrebbe passato 4 giorni e 4 notti con lei.

Eppure Grecia Colmenares in una recente intervista a Verissimo aveva detto: «È l'uomo della mia vita». Che i due nel frattempo si fossero già lasciati? Oppure Chando ha davvero tradito il volto storico delle telenovelas? Staremo a vedere.

Ultimo aggiornamento: 21:59

© RIPRODUZIONE RISERVATA