Isola dei Famosi, Yuri "chiede" la nomination e la ottiene: con lui Kaspar e Sarah. Grecia eliminata

Ore 01.04. I tre nominati sono: Yuri Rambaldi, Kaspar Capparoni e Sarah Altobello.​

Ore 01.02. Il leader della settimana Marco Maddaloni decide di mandare Kaspar in nomination e salva Ghezzal. Infine nomina Sarah Altobello.

Ore 00.38. Yuri "chiede" la nomination e la ottiene: ha già 10 voti, la sua nomination ormai è scontata.

Ore 00.30. Partono le nomination. Polemica per la volontà di Yuri di essere nominato. Alessia Marcuzzi sbotta: «Se vuoi andartene te ne va, non chiedi di essere nominato».

Ore 00.16. Superata la mezzanotte il clima si scalda. Il ballo hot di Yuri con Sarah ha scatenato polemiche. Per diversi naufraghi Yuri, spogliarellista, si è spinto simulando del sesso con Sarah. In particolare Jo Squillo e Marina La Rosa: «L'idea di sottomettere così la donna non è un bell'esempio». Lui si difende: «Mi chiedono tutti i giorni di fare uno striptease, era un gioco». Ma in studio Alda D'Eusanio e Alba Parietti difendono il ragazzo: «Non fate le bacchettone»​.

Ore 23.48. Il videomessaggo commoso di Sinisa Mihajlovic alle due figlie Virginia e Viktorjia. «Ciao ragazze mie, non perdete mai il sorriso, dite sempre quello che pensate in faccia, guardate tutti dritto negli occhi. Nei momenti di diffoltà tirate fuori il carattere che avete. Non vi dimenticate mai che siete delle Mihajlovic. Papà vi ama molto, mi vengono le lacrime agli occhi guardando dove siete in questo momento. Tanti saluti dalla mamma e dai vostri fratelli che vi guardano e che sono molto orgogliosi di voi. Via amo tutte e due, ciao belle di papà». Le due ragazze scoppiano in lacrime.

Ore 23.36. Marco Maddaloni torna ad essere il leader della settimana.

Ore 23.35. Prova leader in corso. Paolo Brosio esentato per le condizioni fisiche. Kaspar o Marco in sfida, chi sarà leader?

Ore 23.01. «Lui ha il tatami, io ho lavorato 9 anni con Emilio Fede». Paolo Brosio sbotta contro le critiche di Marco legate al suo malanno provocato dai mosquitos: «Era come avere la carne viva».

Ore 22.47. Grecia Colmenares eliminata, Sarah è salva. Grecia deve lasciare l'Isola dei Famosi 2019. Alessia Marcuzzi: «È stata una grande naufraga, ha portato una ventata di allegria». Eliminata con il 38% di voti. Si salva Sarah con il 32%. Il restante 30% ha votato per Yuri.

Ore 22.45. Il primo naufrago salvo è Yuri. Restano in nomination Sarah e Grecia: due donne per un posto solo.

Ore 22.39. Alessia Marcuzzi annuncia: «Chiuso il televoto, uno di voi è eliminato». Yuri, Sarah e Grecia in nomination, chi lascerà l'Isola dei Famosi?

Ore 22.32. Yuri Rambaldi e Sarah Altobello sembrano essersi avvicinati molto. Uno spogliarello di Yuri e qualche "palpeggiamento" di troppo sta scatenando la gelosia della fidanzata in studio. Lui però ammette: «Mi manca la mia fidanzata, Sarah è solo un'amica»​.

Ore 22.20. I nuovi naufraghi Jeremias Rodriguez e Soleil Sorgè subito protagonisti della prima sfida. Raccogliere fango "dal corpo" dei concorrenti e inserirlo in una tinozza. Momento di imbarazzo per Paolo Brosio che si tira giù le mutande. Alessia Marcuzzi esclama: «Oddio è nudo!». Vincono la ricompensa, una torta al cioccolato, la squadra degli uomini.



Ore 21.55. Alda D'Eusanio: «Kaspar vuole fare il primo della classe». Lui risponde: «Sveglia, ho 54 anni», e la D'Eusanio sbotta: «Non ti incaz..e».

Ore 21.48. I naufraghi litigano tra loro per la divisione del riso. Paolo Brosio polemico: «È arrivato meno riso». Ma Alessia Marcuzzi non ci sta: «La quantità è la stessa, è pesato». Sarà vero?

Ore 21.41. Paolo Brosio attaccato pesantemente dai mosquitos si presenta tutto coperto e dice: «L'altro giorno in palapa è stato un disastro». Nonostante ciò sembra stia meglio, sospiro di sollievo.

Ore 21.36. Alessia Marcuzzi saluta Youma in studio: «Sei stata una grande naufraga». E presenta i due nuovi naufraghi: Jeremias Rodriguez e Soleil Sorgè. «Non poteva mancara un Rodriguez sull'Isola, salutiamo Belen», dice la Marcuzzi.

