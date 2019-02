Riccardo Fogli, il presunto amante della moglie: «Ecco la verità sul mio rapporto con Karen»

È il presunto triangolo Riccardo Fogli, la moglie Karin Trentini e Giampaolo Celli ad aprire il salotto televisivo di Domenica Live dedicato a tradimenti o presunti tali. Protagonista in studio Giampaolo Celli, sposato e con tre figli, balzato sulle pagine di cronache come presunto amante di Karin peraltro da quattro anni. La notizia del possibile tradimento è stata data in diretta nei giorni scorsi a Riccardo Fogli, che partecipa all’Isola dei Famosi. A scatenare il gossip, due foto pubblicate da Karin Trentini sui social, in una delle quali è abbracciata a Celli.

«No, io e Karin non abbiamo una storia da quattro anni - commenta Giampaolo Celli - il fatto è che due post fatti da Karin mentre il marito è sull’Isola hanno destato scalpore, se li avesse fatti in altri momenti forse non li avrebbe notati. Noi ci conosciamo da quattro anni. Io non sono social, lavoro dalla mattina alla sera, mi è arrivata la segnalazione che Karin ha pubblicato una foto in cui ci si vede abbracciati. Perché le abbia pubblicate va chiesto a lei. Io sono rimasto malissimo per tanti motivi, ho una moglie bellissima con cui sono sposato da sedici anni e ho una figlia di quindici anni che va a scuola, dove tutti le hanno chiesto cosa ha fatto tuo padre».Celli ribadisce di non essere andato prima in trasmissione perché sperava che la storia morisse da sola.«Non sono qui per farmi pubblicità - ribadisce - io faccio abiti da sposa, questo non mi fa pubblicità».

Poi aggiunge: «Secondo me, è stato un errore pubblicare quelle foto. Io e Karin abbiamo rapporti di lavoro. Non ci siamo mai frequentati al di fuori. Conosco bene anche Riccardo Fogli, è una persona straordinaria. Quell’abbraccio c’è stato dopo un suo concerto. Ci sono dei legali, sono partite delle querele».

All'ipotesi avanzata da alcuni ospiti in studio che sia tutta una montatura, Celli si altera:

«Io ho mio padre che sta morendo, lo hanno operato l’altrieri, e una figlia che ho avuto dei problemi, secondo te io faccio queste ca….?».

Viola Valentino prende le difese di Riccardo Fogli, dicendo che non crede alla storia del tradimento, ma anche che sa che ci sono delle foto.

«Karin ed io siamo stati a una festa insieme, al compleanno di Fabrizio Corona, amico comune - dice Giampaolo Celli - non possono esserci foto di atteggiamenti teneri perché non ci sono stati. Non c’è mai stato nulla tra me e Karin, solo rapporti di lavoro. Mi sono arrabbiato molto per questa cosa. Io e Karin non ci siamo sentiti dopo, non l’ho chiamata, che le dovevo dire?».

Ultimo aggiornamento: 18:49

