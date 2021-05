Isola dei famosi, Andrea Cerioli è il nuovo Brontolo? Il post della trasmissione fa ridere tutti

Polemiche su polemiche. Inizia e finisce così la puntata per il naufrago Andrea Cerioli. la fame si fa sentire ed il carattere comincia a demergere e per Andrea questo non gli gioca a favore. Discussioni un po' con tutti. Anche con la grande amica Valentina Persia che lui stesso ha accusato di portare una maschera in volto e «cambi nomination ogni volta, togliti la maschera Valentina».

Isolde, la leader indiscussa, lo manda inoltre in sfida per vincere l'immunità contro Matteo Diamante, e lui dopo aver borbottato un po', perchè non sia mai che non borbotti un po', ha evitato proprio di iniziarla la prova. «Non ce la faccio non ho energie, ho fame». A nulla sono servite le parole della fidanzata che era in studio per sostenerlo. Si arrende e fa vincere la prova a Matteo che sarà il primo immune della serata.

Ma il carattere di Andrea comincia a mettere alla prova tutti, anche in studio. L'opinionista dell'Isola dei famosi Elettra Lamborghini, nella sua spontaneità estrema ha gesticolato e si è fatta scappare anche una parolaccia per commentare il naufrago emiliano.

Ultimo aggiornamento: 00:39

