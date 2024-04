Isola dei Famosi 2024, si parte tra addii e isolamenti: Francesca abbandona per infortunio, Greta e Aras positivi al Covid. Cosa succede in Hoduras?

«Mi dovete fare una promessa, questo anno nessuno deve abbandonare». Vladimir Luxuria debuttava così nella prima puntata de L'Isola dei famosi 2024 con un messaggio per i naufraghi. Il suo è stato un chiaro invito a non mollarla tutti hanno annuito poi le cose sono andate decisamente in modo diverso. Due gli addii e due i coccorenti allontanati dalla Playa.

La prima ad abbandonare l'Isola è stata Tonia Romano. Anzi a dir la verità la concorrente a Playa Espinada non ci ha proprio messo piede. «Problemi di salute» hanno detto dalla produzione lunedì durante la diretta e lei ha confermato. A poche ore dalla seconda puntata, andata in onda ieri sera, è stata la Romano stessa a spiegare quanto accaduto sui social: «Cari amici, come avuto saputo in Honduras ho avuto un problema.

Greta e Aras isolati per Covid

Poi due concorrenti sono stati isolati per Covid: si tratta di Greta Zuccarello e Aras Senol. loro avevano partecipato alla prima puntata poi ieri l'annuncio della Casalegno: «Sono chiusi in albergo per Covid, hanno fatto il tampone e sono risultati positivi anche se asintometici, gli altri invece sono negativi». I due naufraghi si collegano anche dal struttura in cui sono chiusi per rassicurare tutti. Collegati col resto del gruppo e con l’Italia infatti, i ragazzi hanno raccontato di essersi beccati il Covid. Poi hanno fatto sapere di essere asintomatici ma che devono necessariamente rispettare dei giorni di isolamento. Aras e Greta allora hanno raccontato di essere molto dispiaciuti per questa situazione ma di star bene.

Francesca Bergesio abbandona per infortunio

Stop anche alla partecipazione di Francesca Bergesio. Miss Italia per te L'Isola finisce qui. La reginetta di bellezza ha dovuto abbandonare l'Honduras. Nel corso della precedente diretta, durante la prima Prova Leader di questa edizione, Francesca si è infortunata ad un ginocchio e per questo è stata costretta ad abbandonare momentaneamente la spiaggia per effettuare alcuni accertamenti medici. Purtroppo l’infortunio avuto non le consente di proseguire questa avventura e, per questo motivo, la Miss Italia dell’Isola è costretta ad abbandonare il gioco a soli 3 giorni dall’inizio.