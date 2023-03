Isola dei Famosi 2023, Alvin e Ilary hanno litigato? Lui pubblica la chat (segreta) con la Blasi: «Ancora una goccia e il vaso trabocca»

Da giorni non si parla d'altro: lite e scontri tra Alvin e Ilary Blasi. Mentre il cast dell'Isola dei Famosi 2023 prende forma, in vista del ritorno su Canale 5 dal 17 aprile, si è fatta spazio la voce che in Honduras quest'anno non ci starebbe Alvin a collegarsi con l'ex Lady Totti. Rumors che, probabilmente, hanno trovato terreno fertile sui ricordi dei telespettatori dei continui battibecchi tra Ilary e Alvin degli anni precedenti. Per tutta la scorsa edizione non si è parlato di altro: delle frizioni "palesi" (dicevano) tra i due e dal canto loro conduttrice e inviato ci hanno marciato e hanno continuato a tenere i riflettori accesi sulle loro gag.

Isola 2023, Alvin e Ilary e la lite

E anche quest'anno non si parla d'altro. Addirittura per alcuni c'è già il nome di chi prenderà il posto dell'inviato.

Oggi però è arrivata la replica di Alvin. Lo ha fatto su instagram in un modo insolito, ma in perfetto stile Alvin: uno screenshot della chat di WhatsApp con la Blasi. I messaggi (vocali) sono diversi. «Sono a tanto così dal pubblicare l’audio. Ancora una goccia e il vaso trabocca. #adessobasta #masipuò #dopotutto #delusione», poche parole poco chiare.

La reazione social

C'è chi (probabilmente i piu' ingenui) ha ipotizzato che con questa mossa l'inviato fosse pronto a svelare il contenuto dei messaggi "compromettenti" che si è scambiato con la Blasi, e chi invece ci sento un velo (manco troppo velato) di ironia in queste parole. «Tutto palesemente ironico». E mentre si rincorrono le voci delle lite, ora se ne alza una nuova: Alvin potrebbe aver già firmato il contratto per l'Isola 2023. insomma dell'inviato non v'è certezza ma quello di cui siamo certi è che il reality della Blasi tornerà il 17 aprile 2023 su Canale 5 (probabilmente con Alvin)