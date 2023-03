Gf Vip, l'ira di Nicole Murgia contro i Donnalisi: «Sui social mi augurano la morte. Antonella Fiordelisi la verità verrà a galla»

Nicole Murgia è l'ultima eliminata del Gf Vip. Lunedì scorso 27 febbraio il pubblico ha decretato lei come concorrente che doveva abbandonare la casa. La sua uscita però è stata tra le più burrascose. Poco prima di svelare chi fosse l'eliminato tra i vipponi in nomination, Alfonso Signorini ha voluto aprire un argomento alquanto insidioso che vedeva protagonisti i Donnalisi e proprio la Murgia. Si è "gridato" allo scandalo quando sono state mostrate le immagini di Edoardo Donnamaria che ha toccato il seno di Nicole, con l'ex vippona che per i telespettatori è la terza in comodo tra i Donnalisi. Il pubblico in studio, gremito di fan della coppia Antonella Fiordelisi e Edoardo Donnamaria, si è scagliato contro la 30enne, pare addirittura che i fan dei Donnalisi le abbiano addirittura dato della zo***a nel parcheggio degli studi.

Gf Vip, i Donnalisi contro Nicole Murgia

Accuse che sono proseguite poi una volta che la Murgia è tornata a casa. Sui social l'attrice è stata bombardata di critiche. L'ex di Chiofalo nella casa ovviamente ci sta mettendo il carico da 90 continuando tra pianti e comizi a gettare fango sulla Murgia. Eppure durante la diretta di lunedì la stessa Fiordelisi aveva quasi difeso Nicole dicendo che la colpa era di Edoardo e non di lei. Ora tutto è cambiato. Parlando con Giaele, Antonella ha cambiato versione e ha definito Edoardo un ragazzo insicuro,che è caduto nella rete delle tentazioni di Nicole.

La replica

Ma la Murgia è stanca e così replica via social e tutte le accuse che le stanno piombando addosso in questi giorni, gli haters addirittura mettono in discussione il suo ruolo da mamma.

«Leggo commenti pesanti. Insulti sulla mamma che sono, sulla donna che sono, gente che augura la morte. Poi oggi sento te Antonella parlare di me come carnefice, come donna da pochi valori. Vittimella cara, ieri sera non era colpa mia, ora spari a zero sapendo che non posso risponderti? Troppe cose ci sarebbero da dire su di te, ma come mi insegni la verità viene a galla».