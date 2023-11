Isola dei Famosi, Ilary Blasi lascia la conduzione? Ecco quando torna in tv il reality

“L’Isola dei Famosi” tornerà in onda tra marzo e aprile 2024 ma Ilary Blasi, secondo Fanpage.it, potrebbe essere sostituita alla conduzione del reality show di Canale 5.

Alla presentazione dei palinsesti Mediaset della stagione 2023/2024 la conduttrice romana non sembrava essere coinvolta in nessun progetto futuro. Fu Dagospia lo scorso settembre a chiarire la posizione dell’ex moglie di Francesco Totti, che non sarebbe stata cacciata dall’azienda, ma il suo ruolo rimaneva incerto. Neanche “L’isola dei famosi” era stato confermato, ma trapelò che il futuro di Ilary Blasi fosse strettamente collegato alla messa in onda del programma.

Ora che iniziano a circolare le prime voci sul ritorno del reality subito dopo la fine del “Grande Fratello”, la cui messa in onda potrebbe prolungarsi fino a fine marzo, resta da sciogliere il nodo Blasi, se tornerà nello show o lascerà a qualcun altro il suo posto dopo tre anni di conduzione.

L’ultima edizione de “L’isola dei famosi” si è conclusa lo scorso giugno e ha incoronato vincitore lo speaker radiofonico Marco Mazzoli. La versione italiana della trasmissione trae ispirazione dal reality show svedese “Celebrity Survivor”, che a sua volta deriva dalla serie “Expedition Robinson”. Ambientato in Honduras, trasforma alcuni personaggi dello spettacolo in naufraghi, costretti a vivere avventure e sfide al limite dell’impossibile.