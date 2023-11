Totti: «Con Ilary tanti momenti belli, serve un nuovo equilibrio. Spalletti? Anche io ho fatto errori, lo saluterei con affetto»

«Alla Roma sanno che se hanno bisogno di me, per cose serie, mi fa piacere dare una mano. Altrimenti, amici come prima». Francesco Totti manda l’ennesimo messaggio ai naviganti. Sogna di poter tornare a Trigoria, a vivere il calcio da vicino e vorrebbe farlo nel club che lo ha fatto crescere e diventare un campione. Un sogno? Per ora sì perché di chiamate non ne sono arrivate: «Mi piacerebbe con Mourinho, è il numero uno, lo stimo molto. Mi dispiace non essere stato allenato da lui, nella mia carriera», dice Totti in un’intervista al Corriere della Sera.