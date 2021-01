Grande Fratello Vip, l'indiscrezione: «Ex concorrente beve molto prima della diretta, la produzione è pronta a cacciarla»

Al Grande Fratello Vip ci sarebbe una donna «molto rock» che prima della diretta beve molto e ascolta musica rap. Ogni volta rischia di mettere in imbarazzo la produzione per il suo comportamento. Per questo, stando alle indiscrezioni del giornalista Gabriele Parpiglia, firma di Chi Magazine e figura professionale vicina ad Alfonso Signorini, le è stato dato un ultimatum: «O smetti di bere o ti cacciamo».

Andrea Roncato, nuovo attacco a Stefania Orlando: «Hai fatto 2 trasmissioni e 20 anni di materassi, non ti vergogni?»

L'indiscrezione

Si tratterebbe di un'ex concorrente che continua ad andare in studio e "alza il gomito". Non viene rivelata la sua identità, ma alla prossima puntata l'assenza di qualcuno potrebbe essere un indizio. Chi gestisce lo show non sopporta più di assistere a certe scene ed è quindi pronto a cacciarla se non dovesse smettere di bere vino all'interno dei camerini e prima di andare in onda. «È una molto rock», ha suggerito Parpiglia durante l’ultima diretta di "Casa Chi".

