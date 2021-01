Andrea Roncato, nuovo attacco a Stefania Orlando: «Hai fatto 2 trasmissioni e 20 anni di materassi, non ti vergogni?»

Andrea Roncato torna a parlare dell'ex moglie Stefania Orlando, ma le sue parole mostrano ancora una volta un certo risentimento nei confronti della concorrente del Grande Fratello Vip. Dopo aver detto a Live non è la D'Urso di essere stato lasciato per un altro, ora in un commento su Instagram ha rivelato altri dettagli della loro relazione.

«Sono una persona buona ma quando si tira in ballo la mia famiglia e mia moglie mi incazzo», spiega Roncato, «Mi dicono i tuoi amici che sono invidioso della carriera di Stefania. Ho fatto 67 film e quasi 500 episodi di fiction e lei due trasmissioni quando stava con me e 20 anni di materassi. Non ti vergogni a seguire il Grande Fratello Vip? Dove alcuni chiamati tali sono VIP perché hanno fatto vedere la p****a senza mutante al Festival di Venezia o cose simili. Un branco di inutili che si credono VIP. Ma ti rendi conto! Mah. Continua pure a dire cattiverie contro di me se ti fa stare bene. Ciao».

Per ora Stefania non sa ancora nulla di queste dichiarazioni. Le precedenti di Andrea l'avevano portata ad avere una reazione impulsiva al punto che la Orlando aveva minacciato di abbandonare la casa, poi passata la crisi ha commentato: «Stavo male: il cervello era appannato perché ero accecata dalla rabbia. La sua è stata una cosa completamente fuori posto che mi ha destabilizzata, è stata una cosa gratuita». Cosa farà dopo l'ennesima frecciatina?

