Grande Fratello, Cesara Buonamici gela Massimiliano Varrese: «La tua per Beatrice è un'ossessione. Non è che sei geloso di lei?»

Grande Fratello atto nove, ciak si gira. La protagonsita resta lei: Beatrice Luzzi, la regina indiscussa di questa edizione del reality condotto da Alfonso Signorini continua a tenere i riflettori puntati tutti su di sè. Come se non bastasse il carattere dell'ex Eva Bonelli ad animare il loft di Cinecittà in questi giorni è scattato anche un bacio a sorpresa tra Beatrice (appunto) e Giuseppe Garibaldi che ha scatenato la curiosità di tutti, dentro e fuori la casa, ma anche i primi dubbi.

Grande Fratello, Beatrice Luzzi smaschera Giuseppe Garibaldi: «Devi spiegarmi». Massimiliano Varrese: «Lei prenderà una “tranvata”»

Gf, Beatrice e Giuseppe, è amore?

E se per la Luzzi «c'è molta naturalezza e magia» tra loro, sembra che Garibaldi la pensi diversamente.

Grande Fratello, notte di effusioni tra Beatrice Luzzi e Giuseppe Garibaldi: è nata la prima coppia? Social in fiamme: «Questa è la nuova ship dell'anno»

I dubbi

Insomma per Varrese lei è una «vedova nera», ma Giuseppe se ne frega di quello che dicono: «Con lei ci sto io».

L'inquilino che sembra tanto genuino e sprovveduto in realtà potrebbe non essere realmente così e il conduttore vuole vederci chiaro: «Sicuramente tra voi c'è una forte attrazione, ma cosa senti nascere dentro te?»

Grande Fratello, Beatrice Luzzi contro Jane Alexander: «Non meritavi quel ruolo, ti hanno doppiata». La proposta “indecente” di Signorini

Il concorrente non esita: «La situazione è più seria di quello che pensavo, in lei non vedo la cattiveria. Me l'avevano descritta come un mostro ma non è così. È la prima volta che frequento una donna più grande e non me la farò scappare dalle mani».

Poi non contento Signorini, che cercava l'intrigo, chiama Beatrice e Massimiliano in mistery room e mostra all'attrice un filmato in cui si vede Giuseppe svelare a Varrese che tra l'attrice e Samira non saprebbe chi scegliere. Ma lei non ci casca e piuttosto che scagliarsi contro Garibaldi, come molte avrebbero fatto, con maestrosa regalità replica: «Ora si capisce chi è il cattivo e trama». Inutile dire si riferisse a Massimiliano, vero?

La frecciata di Cesara

Cesara Buonamici, però lancia una provocazione bella e buona. Secondo la giornalista in realtà dietro l'astio tra Varrese e la Luzzi ardono in realtà le fiamme della passione (da parte dell'attore). «La tua è un'ossessione. Stai sempre a guardare quello che fa Beatrice, non è che alla fine sei geloso di lei?». E anche Rebecca Staffelli lo insinua.