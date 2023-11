Grande Fratello, Beatrice Luzzi vuole abbandonare la casa: «Essere tradita da chi mi fidavo mi ha destabilizzato»

Momento no per Beatrice Luzzi al Grande Fratello. L'ex di Vivere si sente tradita da tutti e si sfoga con Massimiliano Varrese: «Giuseppe va in giro a dire che manipolo Vittorio come ho manipolato lui. Ti rendi conto? Questo perché Vittorio che era mio amico si è inventato delle cose su di me. Non posso più fidarmi di nessuno. Io non riesco a stare sola, ho bisogno di emotività e di rapporti umani e qui vedo che non è possibile. Come faccio ad andare avanti? Mi sento così fuori… io sono una persona infantile dal punto di vista affettivo. Senza affetto io non vivo e questo vale anche qui dentro. Essere tradita da chi mi fidavo mi ha destabilizzato. Il fatto che qui non ci si può affezionare è molto triste».

Beatrice pronta ad abbandonare il Gf?

Beatrice starebbe pensando di abbandonare la casa, lo ha confessato Letizia a Paolo e Mirko. «Ha avuto uno sfogo prima, lei ci sta molto male di quello che è successo.