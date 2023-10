Grande Fratello, Beatrice Luzzi sul segreto di Alex Schwazer: «La dico io una cosa su di lui»

Martedì 31 Ottobre 2023, 07:29 - Ultimo aggiornamento: 07:30

Durante la puntata del Grande Fratello andata in onda lunedì 30 ottobre, Alex Schwazer ha parlato di Beatrice facendo arrabbiare sia la Luzzi che la produzione. Il maratoneta ha affermato che l'attrice si sarebbe confessata con lui, ma non a favore di camera, dicendo che gli aveva raccontato che avrebbe preferito avere una storia con un uomo impegnato (che, secondo Alex, era proprio lui). Beatrice, però, non ha accettato il racconto, anche perché la produzione sembra non aver trovato riscontro di quanto affermato da Alex. Anzi, parlando da sola in veranda e bucando la quarta parete, l'attrice ha svelato di conoscere un segreto di Schwazer. Ma cosa avrà mai da nascondere il concorrente del reality show di Casa Mediaset? E cosa c'entra mai Beatrice?



