Natisone, come sono morti i ragazzi: l'effetto freezing che li ha paralizzati, cos'è e come funziona (e quanto dura)

Paralizzati. Nel panico più totale. I testimoni oculari che hanno visto i tre ragazzi prima di morire li hanno descritti "bloccati dalla paura". Eppure il fiume Natisone non aveva ancora ricoperto l'isolotto dove si trovavano. L'immagine scattata poco prima la strage lo testimonia. Si vedono Cristian, Patrizia e Bianca immobili sopra la porzione di terra. Tanto che alcuni si chiedono perché non si siano mossi, perché non abbiamo provato a salvarsi, e se fosse invece loro intenzione quella di togliersi la vita. Ma non è questo il motivo. C'è un fattore, in particolare, che ha contribuito alla morte: è l'effetto freezing.

