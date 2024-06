Samuel Peron, chi è il finalista a L'Isola dei Famosi 2024: età, vita privata, il bullismo, il figlio e l'addio a Milly Carlucci

Ci siamo, stasera in tv, mercoledì 5 giugno arriva la finale de L'Isola dei Famosi 2024. Il reality condotto da Vladimir Luxuria è giunto alla sua ultima puntata. Sono 6 i finalisti e tra loro c'è Samuel Peron, ballerino famoso soprattutto per la sua partecipazione al programma tv Ballando con le stelle. A poche ore dalla finalissima è proprio lui quello dato per spacciato dai bookmakers, ma per scoprire chi sarà davvero il vincitore bisognerà attendere stasera. Vediamo insieme chi è.