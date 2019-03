Gomorra, vip e calciatori pazzi per il ritorno della serie: e spopola #GomorraChallenge

L'attesa è finita: questa sera torna in tv Gomorra, giunta ormai alla quarta stagione. La serie prodotta da Sky è diventata, di fatto, un fenomeno di cultura di massa e le battute dei protagonisti degli autentici tormentoni. Per celebrare la messa in onda della nuova stagione, Salvatore Esposito - il Gennaro Savastano della serie - ha lanciato su Instagram la "Gomorra Challenge": l'attore ha chiesto ad amici del mondo dello spettacolo e dello sport di girare un video per annunciare l'uscita della serie, il tutto corredato dall'hashtag #gomorrachallenge. In molti hanno accolto l'appello di Salvatore Esposito, pubblicando simpatici video - spesso infarciti di battute in napoletano - ricondivisi poi dall'attore nelle sue stories di Instagram.

Tanti i calciatori coinvolti nella challenge: hanno risposto presente Lorenzo Insigne e Mario Balotelli con un «in bocca al lupo», ma anche con citazioni cult come «stai senza pensieri» e «ce ripigliamm' tutt' chell' che è 'o nuost'» da parte di Pepe Reina, Alessandro Matri, Kevin Prince Boateng e molti altri. Immancabile il contributo di Gianluca Vacchi, che per l'occasione si è disegnato una cicatrice sul viso come quella di Genny Savastano. E poi i contributi di Fiorello, Miriam Leone, Francesco Montanari, Andrea Delogu e tanti altri. Gomorra sta tornando e, mai come quest'anno, anche i vip sono in trepidante attesa.

